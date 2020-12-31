الحكومة تعلن بشرى سارة عن لقاح كورونا ستحدث خلال أيام (فيديو)



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، كان هناك مناشدات عديدة من أولياء الأمور لتأجيل الامتحانات في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا.



وتابع أن القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لمناشدات أولياء الأمور على أن تقام الامتحانات بعد إجازة نصف العام على أن يستكمل الفصل الدراسي الأول أون لاين.



وأوضح أننا نتابع الوضع الوبائي أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات ويجب على المواطن المصري أن يشعر بقلق بعد زيادة الإصابات وعليه الإلتزام بالإجراءات.



وختم: ننتظر خلال أيام وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم للبدء في التطعيم واللقاح الصيني ليس هو اللقاح الوحيد رغم أنه الأكثر فاعلية وهناك مفاوضات مع استرازينكا وفايزر وسيتم توفير اللقاحات فور الوصول لاتفاق.



قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عرض خطته خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم على المجلس وكان الاتجاه لإقامة الامتحانات.