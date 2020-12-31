خالد سليم مهنئاً جمهوره بالعام الجديد :" الحمد لله 2020 خلصت"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وهنأ خالد متابعيه وكتب : كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعا ، عدينا سنة كانت صعبة علينا كلنا والحمد لله خلصت وداخليين سنة جديدة ويارب تحققوا فيها كل أمنياتكم.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "جمال الحريم"، وهو من بطولة كلا من خالد سليم، نور، وفراس سعيد، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وتأليف سيناريو وحوار سوسن عامر، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومدير التصوير يوسف بارود، وإخراج منال الصيفي.

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