الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، للإعلان عن الصفقة الهجومية للمارد الأحمر المنتظر حسمها خلال لساعات القادمة بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وقالت مصادر بالأهلي، أن الإعلان عن الصفقة سيكون غدا الجمعة أو بعد غد، بعد أن اقترب مسئولو الأهلي من حسم صفقة والتر بواليا مهاجم فريق الجونة.





وأضافت، أن اللاعب يعد هو ثالث المرشحين بعد سيرينو مهاجم صن داونز الذي تعثرت المفاوضات مع فريقه بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي، بالإضافة لخروج لابا كودجو من الحسابات بسبب راتبه السنوي.





ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء غدٍ الجمعة على ملعب «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن الزمالك كان يسعي للحصول على خدمات بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعويض رحيل مصطفي محمد المحتمل عن الفريق الأبيض.