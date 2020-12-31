قبل بداية العام الجديد.. تعرّف على الإجازات الرسمية لعام 2021 لجميع موظفي الدولة والعاملين بالجهات الحكومية

ننشر لمتابعينا جميع الإجازات الرسمية لعام 2021 لموظفي الدولة والعاملين بالجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، وهذه الإجازات مكفولة للموظف بحق القانون وتكون بأجر كامل بالنسبة للحكومة والقطاع العام.





الإجازات الرسمية لعام 2021 لجميع موظفي الدولة والعاملين بالجهات الحكومية





أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فيحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازات الرسمية، إذا كان العمل في حاجة إليه، وففي هذه الحالة يكون للعامل ضعفي الأجر.





ويقدم مصر فايف لمتابعية الإجازات الرسمية لعام 2021 والتي جاءت كما يلي





1- عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021.





2- عيد ثورة يناير والشرطة يوم الإثنين 25 يناير 2021.





3- عيد تحرير سيناء يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.





4- عيد العمال يوم السبت 1 مايو 2021.





5- عيد شم النسيم يوم الإثنين 3 مايو 2021.





6- عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو 2021.





7- عيد ثورة الثلاثين من يونيو يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.





8- وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو 2021.





9- عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.





10- إجاز عيد الأضحى الأربعاء 21 يوليو 2021.





11- ثورة 23 يوليو يوم الجمعة 23 يوليو 2021.





12- عيد رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.





13- عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر يوم الأربعاء 6 اكتوبر 2021.



