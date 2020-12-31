تخفيض أعداد العاملين بجامعة الفيوم لمكافحة فيروس كورونا

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استنادا لقرارات مجلس الوزراء المصري، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس.



أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم، فقد تقرر تخفيض أعداد العاملين بإدارات الجامعة المختلفة وكلياتها والمراكز والوحدات التابعة لها بنسبة 50%.



وأضاف سيادته أنه سيتم البدأ بتطبيق نظام التناوب في العمل اعتبارا من يوم السبت القادم، على أن تبدأ المجموعة الأولى بالمناوبة في الفترة من يوم السبت 21 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 17 يناير، وتبدأ المجموعة الثانية بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 14 يناير وحتى يوم الخميس 19 يناير.

