تعرف علي سعر سيارة mg rx5 2020 في مصر واعرف أهم مميزاتها وعيوبها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
تعرف علي سعر سيارة mg rx5 2020 في مصر واعرف أهم مميزاتها وعيوبها

يبحث الكثير من المتابعين عن سعر سيارة mg rx5 2020 في مصر واعرف أهم مميزاتها وعيوبها وخاصة محبي طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وتعتبر سيارة mg rx5 2020 واحدة من أهم الموديلات التي طرحها توكيل المنصور للسيارات هذا العام وحاز علي اهتمام وإعجاب المستهلك في مصر نظرا لجودة سيارات mg كما تتميز سيارات mg بالضمان الطويل الذي يصل إلي 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر وهذا يعتبر أطول ضمان للسيارات في مصر وتطرح سيارة mg rx5 2020 في مصر بثلاث فئات مختلفة وهي:

الفئة الأولي سيارة mg rx 5 2020 CLASSIC
الفئة الثانية سيارة mg rx 5 2020 COMFORT
الفئة الثالثة سيارة mg rx 5 2020 LUXURY

اعرف سعر سيارة mg rx5 2020 في مصر
تعتبر سيارة mg rx5 2020 واحدة من أفضل السيارات 2020 وأقواها وتتميز بشكلها الأنيق وجودة الخامات الداخلة في صناعتها مما يطيل من عمر السيارة وتأتي السيارة بمحرك قوي سعة 1.5 لتر بقوة 169 حصان وعزم دوران 250 نيوتن كم تأتي جميع فئات السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات بالإضافة إلي أدوات الأمان المتوفرة في السيارة وعناصر الرفاهية التي تجعل السيارة واحدة من أقوي وأفضل السيارات في السوق المصري بالإضافة إلي أسعارها الرائعة واليكم متابعينا الأعزاء سعر سيارة mg rx 5 2020 في مصر لجميع فئاتها المعروضة في مصر:

الفئة الأولي سيارة mg rx 5 2020 CLASSIC   السعر 320 ألف جنية مصري
الفئة الثانية سيارة mg rx 5 2020 COMFORT السعر 340 ألف جنية مصري
الفئة الثالثة سيارة mg rx 5 2020 LUXURY السعر  370 ألف جنية مصري

مميزات سيارة mg rx5 2020 في مصر
تعتبر سيارة mg rx5 2020 من أفضل السيارات الصيني في مصر 2020 والتي لاقت رواجا منذ نزولها إلي السوق المصري واليكم متابعينا الأعزاء أهم مميزات سيارة mg rx5 2020 في مصر والتي تدفعك إلي شرائها:

أطول ضمان من الممكن أن تحصل علية في مصر ويصل إلي 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر
قوة المحرك وجودة تصنيعه
السيارة واسعة ومريحة وتتوفر علي الكثير من مقومات الرفاهية
صندوق الأمتعة الخلفي كبير وتصل سعته إلي 595 لتر
التقفيل الجيد للسيارة مقارنة بالشركات الأخري.

عيوب سيارة mg rx5 2020 في مصر
يبحث الكثير من المتابعين عن أبرز عيوب سيارة mg rx5 2020 في مصر وعلي الرغم من جوده السيارة وكفائتها وطول مدة الضمان والتي تعطي المزيد من الثقة في السيارة إلي أنه توجد بعض العيوب في سيارة mg rx5 2020 في مصر لعل أبرزها هي:

التصميم لم يقدم جديد وتقليدي
قلة قطع الغيار المتوفرة لعدم انتشار السيارة
يوجد بعض الخامات المستخدمة ذات الجودة المتوسطة والرديئة.

تعرف علي سعر سيارة mg rx5 2020 في مصر واعرف أهم مميزاتها وعيوبها

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