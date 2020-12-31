جامعة الفيوم: استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
استنادا لقرارات مجلس الوزراء المصري، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس الموافق 2020/12/31،

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم، فقد تم الموافقة على استكمال تدريس كافة المناهج الدراسية المقررة خلال الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 202112 وحتى يوم السبت 2021116، وأيضا تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل إلى ما بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 2021220، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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