ريال سوسيداد يقهر بلباو في ديربي الباسك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:27 م
ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
وكالات
نجح ريال سوسيداد في حسم ديربي اقليم "الباسك" لصالحه، بعد الفوز على مضيفه وغريمه التقليدي أتلتيك بلباو 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل كريستيان بورتو هدف المباراة الوحيد لسوسيداد في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 29 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

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