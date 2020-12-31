تحذير من الأرصاد لمحتفلي رأس السنة..  طقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال فترات الليل في كافة أنحاء الجمهورية حيث تصل درجة الحرار الصغرى الى 11 درجة على القاهرة.

وناشد مدير التنبؤات الجوية المحتفلين برأس السنة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حيث ستكون الأجواء شديدة البرودة خلال الليل وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر، علما تصل درجة الحرارة الصغرى بسانت كاترين إلى 3 درجات موضحا أن لالفرق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى تصل إلى 10 درجات.

وشدد شاهين على أنه بالنسبة للمسافرين للاحتفال برأس السنة الجديدة ، عليهم الحذر عند القيادة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ، وكذلك في السواحل الشمالية وشمال صعيد مصر.

طقس اليوم الخميس

يكون الطقس دافئاً في القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة السرعة ، وتسود الشبورة المائية والطقس المعتدل على السواحل وتكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء ، والرياح معتدلة السرعة في خليج السويس.

كما يسود شمال الصعيد مناخ دافئ ورياح معتدلة ومناخ دافئ في جنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

كشف محمود شاهين مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للأرصاد ، أن البلاد تشهد شبورة كثيفة تصل لحد الضباب صباحاً في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة ، ووسط سيناء وشمال الصعيد.