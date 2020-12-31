نادر سعد يعلن عن توقيت تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامات الفورية على عدم ارتداء الكمامة ستطبق ابتداء من يوم الأحد الموافق 3 يناير، وسيغرم أي مواطن 50 جنيهًا بشكل فوري من سلطات انفاذ القانون أو من لهم سلطات الضبط القضائية.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك غرامات ستطبق على الأماكن المخالفة مثل تقديم مقهى للشيشة او عمل المطاعم بطاقة تزيد عن50% سيتم فرض عليه عقوبة تقدر بـ4 آلاف جنيه وغلق المكان لمدة أسبوع".

وأضاف، المتحدث باسم مجلس الوزراء:" وفي حالة تكرار المخالفة سيدفع 4آلأاف جنيه مرة أخرى، وسيتم مضاعفة مدة الأغلاق لأسبوعين".

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