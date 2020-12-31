أبل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة mini-LED

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
أبل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة mini-LED

كشف تقرير DigiTimes حديثا بأن شركة آبل تستعد لإطلاق iPad Pro بشاشة LED صغيرة بحجم 12.9 بوصة خلال الأشهر الأولى من عام 2021 ، وأفاد التقري أن “نظم المعلومات الجغرافية ستنتج وحدات لمس مدمجة للوحات miniLED بإضاءة خلفية مقاس 12.9 بوصة. وسيتم إطلاق iPad Pro في الربع الأول من عام 2021.

iPad Pro
وتدعي شركة  TF International Securities على أن تقنية mini LED ستكون ميزة رئيسية لمنتجات Apple المستقبلية ، قائلة: “نعتقد أنه لا ينبغي على المستثمرين القلق كثيرًا بشأن تمديد برنامج mini-LED ، لأن mini LED هي تقنية مهمة تستخدمها Apple سوف تروج في السنوات الخمس المقبلة حتى إذا تأثر التقويم قصير المدى بفيروس كورونا ، فلن يؤثر على الاتجاه الإيجابي طويل الأمد.

ستقوم Apple أيضًا بتوسيع شاشة mini-LED لتشمل أجهزة MacBooks أيضًا.

وذكر المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن طرازي MacBook Pro سيشهدان تصميم جديد للشكل وأن MacBook Air من المتوقع إطلاقه في عام 2022 بتكلفة معقولة السعر.

أبل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة mini-LED

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