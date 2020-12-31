بهذه الكلمات.. مي عمر تهنئ متابعيها بالعام الميلادي الجديد 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة مي عمر مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ووجهت مي رسالة تهنئة لمتابعيها بالعام الجديد وكتبت : كل سنة وأنتو طيبين وإن شاء الله سنة جديدة سعيدة علينا وعلي كل اللي بنحبهم ويارب السنة الجاية تكون أحسن ويرفع عنا البلاء والوباء يارب.

يذكر أن مي عمر تخوض أول بطولة مطلقة فى مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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