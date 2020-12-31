عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن سوء حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة.



وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، في الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى إلتزامه بالعزل المنزلي.



وأصيبت اليوم الإعلامية نجوى إبراهيم بكورونا عقب إصابة وائل الإبراشي والتي تقدم معه برنامج "التساعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.