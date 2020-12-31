عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن سوء حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، في الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى إلتزامه بالعزل المنزلي.

وأصيبت اليوم الإعلامية نجوى إبراهيم بكورونا عقب إصابة وائل الإبراشي والتي تقدم معه برنامج "التساعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.

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