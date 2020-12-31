أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر سنوية في أخر تعاملات 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجه نحو خسائر سنوية مع استمرات منصات التنقيب عن النفط افي الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، في إشارة مستقبلية على زيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن يتم تقليص وتيرة خفض الإنتاج النفطي (7.7 مليون برميل يومياً) من قبل "أوبك+" بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير.

وفقدت أسعار الخام نحو خمس قيمتها في عام 2020 حيث أدت عمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا إلى شل جزء كبير من الاقتصاد العالمي، رغم انتعاشها بقوة من أدنى مستوياتها مع قيام الحكومات بمزيد من التحفيز، وتخفيض الإنتاج من قبل "أوبك+".

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير  بنحو 0.8 بالمائة إلى 48.01 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.9 بالمائة إلى 51.18 دولار للبرميل.

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