هالة صدقي تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديدي 2021
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:08 م
مي مرسي
هنأت الفنانة هالة صدقي متابعيها بمناسبة رأس السنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "صدقي" قائله: "كل سنة وانتوا طيبين".
يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.
وكتبت "صدقي" قائله: "كل سنة وانتوا طيبين".
يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.
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