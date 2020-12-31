هالة صدقي تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديدي 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأت الفنانة هالة صدقي متابعيها بمناسبة رأس السنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "صدقي" قائله: "كل سنة وانتوا طيبين".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمر الشناوي يغازل جمهوره بصورة له مع زوجته ونجله

مع القطة.. شيرين رضا في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الشرنوبي يفاجئ جمهورة بصور له مع زوجته

أحمد حاتم يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

إنجي المقدم تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

أحلي واحدة في الكوكب.. باسل الزوار يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

07:01 م

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»