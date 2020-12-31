هالة صدقي تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديدي 2021

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هنأت الفنانة هالة صدقي متابعيها بمناسبة رأس السنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "صدقي" قائله: "كل سنة وانتوا طيبين".



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.