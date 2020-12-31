خبير اقتصادي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفع حجم الصادرات المصرية إلى لندن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسى والعلاقات الدولية بلندن، عن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من لندن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد أن هناك قطاعات سوف تتأثر بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، من ضمنها السلع والبضائع.

وتابع أن السلغ الغذائية مثل النقانق سوف تتأثر، خاصة لاختلاف عدد من الأمور من ضمنها الأمور الصحية أو تبادل الشركاء.

وأضاف الدكتور نصر قلاوون، أنه ليس هناك مشكلات في المعاملات المالية، فلندن سوق جبارة في المعاملات المالية، موضحا أن القادة الأوروبيون مقتنعون أن "بريكست" خطأ تاريخي من الشعب البريطاني.

وتوقع أستاذ الاقتصاد السياسى والعلاقات الدولية بلندن، أن تشهد السوق البريطانية زيادة في السلع المصرية، فهناك فكرة في بريطانيا أن الصين استولت على إفريقيا استثماريا، لذلك تدخل بريطانيا في السوق الأفريقية بقوة.


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