تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

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تعرض الكاتب وحيد حامد لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية مما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات لإحراء بعض الفحوصات الطبية.



وشارك الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي حيث تم تكريمه في المهرجان.



يذكر أن آخر أعمال وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2"، من إخراج شريف البنداري، ومن بطولة عبد العزيز مخيون في دور القيادي حسن الهضيبي، وصابرين في دور زينب الغزالي، ومحمد فهيم في دور سيد قطب، ونضال الشافعي في دور الشيخ الباقوري