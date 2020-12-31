بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبا  من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه وادي دجلة غدًا الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

كريم نيدفيد وجونيور أجاي وناصر ماهر وجيرالدو دا كوستا، وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن، ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.


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