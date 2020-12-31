تعرف على مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
نرمين خضر
تقام مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الثامنة للقسم الثالث في الثانية والنصف من عصر السبت .

يستضيف الزعفران صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة، نظيرة فريق سبورتنج كاسل الذي يحتل المركز الثامن وفي رصيده 8نقاط.

ويواجة الحامول صاحب الحادي عشر برصيد خمس نقاط نظيرة اتحاد بسيون صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة خلفا لزعفران.

ويحل فريق مطوبس الذي يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيده ضيفا ثقيلا علي فريق شباب كوم حماده الذي يمتلك وصافة الدوري برصيد 13نقطة

ويواجة الصيد الذي يتربع علي قمة جدول الترتيب الجدول برصيد 15نقطة فريق سمنود الذي يحتل المركز الرابع برصيد عشر نقاط فريق.

ويلتقي فريق الحنفي صاحب المركز الثالث عشر برصيد اربع نقاط فريق شباس الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد ست نقاط.

ويلعب فريق بلطيم صاحب المركز الثالث برصيد عشر نقاط فريق كوم حماده صاحب المركز العاشر برصيد خمس نقاط.

ويخوض فريق عثماسون صاحب المركز الخامس برصيد تسعة نقاط لقاء هام مع فريق سيدي غازي الذي يتواجد السادس برصيد ثمانية نقاط.

1- صيد المحلة 15 نقطة
2- شباب كوم حماده 13 نقطة
3- بلطيم 10 نقاط
4- سمنود 10 نقاط
5- سيدي غازي 8 نقاط
6- سيدي سالم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
8- عثماسون 6 نقاط
9- شباب الشهداء 5 نقاط
10- كوم حماده 5 نقاط
11- الحامول 5 نقاط
12- دسوق 5 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط

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