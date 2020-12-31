محافظة القاهرة تنفي تعبية عزبة العرب لحي منشاة ناصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عزبة العرب، تابعة لحي غرب مدينة نصر، نافيا الشائعات التي أثيرت بشأن نقل تبعيتها لحى منشأة ناصر.


وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم تعويض جميع الأهالي الذين تم إزالة المباني الخاصة بهم هناك، لتنفيذ محور الفردوس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفي إطار كذلك خطة المحافظة والدولة، لخلق محاور مرورية جدا وتوسعة الطرق، مع تعويض جميع القاطنين هناك.

أخبار تهمك

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يعلق على إصابته بفيروس كورونا: "قدر الله وما شاء فعل"

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

05:30 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

03:45 م

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»