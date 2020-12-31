محافظة القاهرة تنفي تعبية عزبة العرب لحي منشاة ناصر

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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عزبة العرب، تابعة لحي غرب مدينة نصر، نافيا الشائعات التي أثيرت بشأن نقل تبعيتها لحى منشأة ناصر.





وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم تعويض جميع الأهالي الذين تم إزالة المباني الخاصة بهم هناك، لتنفيذ محور الفردوس.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفي إطار كذلك خطة المحافظة والدولة، لخلق محاور مرورية جدا وتوسعة الطرق، مع تعويض جميع القاطنين هناك.