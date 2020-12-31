للترويج السياحي.. شيرين تطلق أغنية "مصر أرض الجمال" في ليلة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أهدت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغنية مصورة بعنوان  "مصر أرض الجمال"، للشعب المصري وشعوب العالم  مع بداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار فمن المقرر أن تطلق الوزارة الأغنية مساء اليوم بمصر والعالم من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

وتابع البيان أن هذا العمل يرسل الفني رسالة أمل وحب للحياة، ويبرز الفيديو للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها الغير محدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الأغنية في إطار الترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة "شتي في مصر" للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، حيث قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

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زياره مصر العام الجديد 2021 الأماكن الاثرية

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