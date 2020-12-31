السجن 6 أشهر لعامل لإتهامه بالتحرش بطالبة أثناء ممارسة الرياضة بكورنيش الإسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري بالحبس 6 أشهر لعامل بمغسلة لاتهامه بالتحرش بطالبة بكورنيش الإسكندرية.


تعود الواقعة في القضية رقم 20251 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول يفيد ببلاغ من طالبة بقيام شخص بالامساك بأماكن العفة لديها أثناء تواجدها بكورنيش الإسكندرية دائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول أنه أثناء تواجد المجني عليها "ا.ح.ال" طالبة برفقة شقيقتيها لممارسة الرياضة بكورنيش الإسكندرية منطقة محمد نجيب فؤجئت بقيام المتهم " ح.إ.ال" عامل بمغسله بالامساك بأماكن العفة لديها من الخلف فاستغاثت بالاهالي الذين تمكنوا من الامساك به وتسلميه الي قسم الشرطة.

وبعرضة علي النيابة قررت احالتة الي محكمة جنايات الإسكندرية التي استدعت المجني عليها واعتراف المتهم بالواقعة وتنازل الشكاية في الدعوي قررت المحكمة حكمها السابق.

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