الأردن ترفع أسعار البنزين في شهر يناير المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الخميس رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا ليصبح 695 فلسا للتر بدلاً من 665 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 910 فلسات للتر بدلا من 880 فلسا للتر.





كما قررت رفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا ليصبح 500 فلس للتر بدلاً من 470 فلسا للتر، وتثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا للتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الذي عقدته اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 يناير المقبل).





وتم خلال الاجتماع استعراض معدل الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر ديسمبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر ديسمبر.





يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 42.5 دولار للبرميل لشهر تشرين الثاني الماضي الى 49.8 دولار للبرميل في شهر ديسمبر.