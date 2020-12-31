بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس بداية العام

طقس الجمعة نهارًا:



طقس الجمعة ليلًا:



الظواهر الطبيعية:



-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.







كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر.- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.