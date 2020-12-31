أول تعليق من سلوى محمد علي بعد تعافيها من كورونا

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عادت الإعلامية سلوى محمد علي للظهور بعد تعافيها من فيروس كورونا وتحدثت خلال أول ظهور لها بعد التعافي خلال برنامج 3 ستات الذي تشترك في تقديمه مع إيمان يوسف وسالي حماد.



وقالت سلوى محمد خلال خلال تقديم برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد، 2020 مرت بحلوها ومرها وختمت بإصابتي بكورونا ولكنها كانت خفيفة.



وأضافت أن ابنتها تعرضت لصعوبات مع فيروس كورونا بعكس حالتها التي كانت مستقرة ولكن الأمور مرت بسلام وتعافت من الفيروس.



