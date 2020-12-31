أول تعليق من سلوى محمد علي بعد تعافيها من كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

عادت الإعلامية سلوى محمد علي للظهور بعد تعافيها من فيروس كورونا وتحدثت خلال أول ظهور لها بعد التعافي خلال برنامج 3 ستات الذي تشترك في تقديمه مع إيمان يوسف وسالي حماد.

وقالت سلوى محمد خلال خلال تقديم برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد، 2020 مرت بحلوها ومرها وختمت بإصابتي بكورونا ولكنها كانت خفيفة.

وأضافت أن ابنتها تعرضت لصعوبات مع فيروس كورونا بعكس حالتها التي كانت مستقرة ولكن الأمور مرت بسلام وتعافت من الفيروس.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

بوكيتينو يُحدد صفقات باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

07:01 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»