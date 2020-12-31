مصرع سيدة في حادث سير بحدائق الأهرام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، غرب الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود حالة وفاة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة تسير عكس الاتجاه يقودها شاب في العقد الثاني من العمر صدمت السيدة لتلقى حتفها متأثرة بإصابتها بكسور واشتباه نزيف داخلي.


شهود عيان أفادوا بأن السيدة أم لطفلين تبلغ من العمر 27 سنة، وكانت في طريقها لاستلام نتيجة أشعة نجلها بالقرب من بوابة "حورس".

مفاجأة حملتها رواية الشهود بأن السيارة التي كان يقودها الشاب المتسبب في الحادث تخص والده وتحديدا جهة عمله.

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