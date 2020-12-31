الأرصاد تُحذر من طقس أول أيام السنة.. اعرف التفاصيل



طقس الجمعة نهارًا



طقس الجمعة ليلًا

الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.