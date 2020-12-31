نجم الأهلي يعلق على إصابته بفيروس كورونا: "قدر الله وما شاء فعل"

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن أمنيته في العودة قريبا للعب مجددا بعد إصابته من جديد بفيروس كورونا المستجد.





ونشر كهربا "ستوري" عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليه قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شئ، مسحة اليوم إيجابى بعد ما عملت مسحة يوم الثلاثاء وكانت سلبية".





وواصل نجم الأهلي المتوهج في الأونة الأخيرة: "دعواتكم هعمل مسحة بعد يومين تبقى سلبي، باى باى 2020".





وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجريت على الرباعي محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.







