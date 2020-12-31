نجم الأهلي يعلق على إصابته بفيروس كورونا: "قدر الله وما شاء فعل"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:00 م
محمود كهربا
محمود كهربا
الفجر الرياضي
كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي عن أمنيته في العودة قريبا للعب مجددا بعد إصابته من جديد بفيروس كورونا المستجد.

ونشر كهربا "ستوري" عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليه قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شئ، مسحة اليوم إيجابى بعد ما عملت مسحة يوم الثلاثاء وكانت سلبية".

وواصل نجم الأهلي المتوهج في الأونة الأخيرة: "دعواتكم هعمل مسحة بعد يومين تبقى سلبي، باى باى 2020".

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجريت على الرباعي محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

05:30 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

03:45 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»