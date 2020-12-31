برلمانى: تأجيل الامتحانات إجراء وقائي.. وطمأنت الأسرة المصرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس لما بعد أجازة منتصف العام إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إنه كان من الخطورة الكبيرة استمرار ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات في ظل زيادة الإصابات والوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة حذرت من انتشار الجائحة خلال شهري يناير وفبراير المقبلين 2021، وكان من المستحيل معه استمرار الوضع التعليمي على ما هو عليه.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن قرارات اليوم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستجنب مصر بالتأكيد أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة، وتبعث على بث الطمأنينة لدى الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه لم يتم إلغاء الدراسة أو الامتحانات ولكنها الدراسة مستمرة من المنزل مع تأجيل موعد الامتحانات فقط.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حياة المواطن المصري تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الحكومة خاصة في ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار فيروس "كوفيد - 19".

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