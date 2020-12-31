مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه الطارئ عصر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على إستكمال تدريس المناهج الدراسية إعتبارًا من السبت المقبل، وحتى 14 يناير(نهاية الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، وتخصيص الفترة من 16يناير حتي 4 فبراير 2021 للمراجعات والإرشاد الأكاديمي Online.

كما وافق على بدء أجازة نصف العام الدراسي من 6 فبراير وحتي 20 فبراير 2021، وعقد إختبارات الفصل الدراسي الأول عقب إنتهاء أجازة نصف العام مباشرة، وعقد إختبارات الفصل الدراسي الأول عقب إنتهاء أجازة نصف العام مباشرة.

هذا وقد أشار الدكتور قنصوة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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