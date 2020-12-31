غياب صلاح عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي لعام 2020

شهدت التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالعام الذي ينتهي اليوم، غياب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "بي بي سبورت" اليوم التشكيلة المثالية لعام 2020، والتي شهدت غياب صلاح رغم مساهمته في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما الهدف الأول للبريمير ليج في هذا التوقيت.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فابينيو، مينجز، أرنولد.

الوسط: فرنانديز، هندرسون، جريليش.

الهجوم: كالفيرت لوين، ماني، سون.