خالد الجندي: التنبؤ بأحداث العام الجديد كذب ودجل واحتيال (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحديث عن أن التنبؤات بأحداث العام الجديد هو علم فلك كلام كذبه العلم، فلو كان علم لاعتمد عليه في تقرير مصير الشعوب.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لو كان هذا العلم تنبأ بظهور فيروس كورونا منذ عامين لكنا اتخذنا التدابير اللازمة للوقاية منه قبل ظهوره، مشددًا على أن التنبؤ بأحداث العام الجديد ليس علما وإنما نوعا من الكذب والشعبذة والدجل والاحتيال.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلماء ينقسمون لـ 3 أقسام وهم كاهن وهو من يفتش فيما خفيا الآن، والمنجم وهو من يفتش فيما يخفى مستقبلًا، والعراف وهو من يفتش فيما حدث ماضيًا، منوهًا بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"، وهو لا يعني خروج من الملة، وإنما طعن في عقيدته.

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