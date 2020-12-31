نانسي عجرم توجه رسالة لـ2020 قبل انتهائها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:34 م
مي مرسي
شاركت الفنانة نانسي عجرم، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل انتهاء 2020.

وكتبت "عجرم" قائله: "هالسنة كانت صعبة كتير علينا، كل شي حوالينا تغير، بس الأمل دايمًا أقوى بتمنالكن سنة جديدة حلوة وفرح حقيقي نعيشو العمر كلو مع بعض".

يذكر أن آخر أعمال المطربة نانسي عجرم، أغنية:بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما.

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