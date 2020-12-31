تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

عقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي اتفاقا مع مسئولي أنقرة جوجو التركي من أجل التعاقد مع السنغالي أليو بادجي نجم هجوم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





وتضمن العقد بين الأهلي والنادي التركي، حصول الأخير على خدمات بادجي مجانا لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية البيع.





وقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برفض استمرار بادجي في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية وذلك بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني.





ويحق للفريق التركي شراء المهاجم السنغالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل مادي يصل إلى 500 ألف يورو.