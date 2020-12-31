السجن 5 سنوات لممرضتين لإتهامهم بالإستيلاء على أدوية الأورام بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة بالسجن 5سنوات لكل من " ك.ع.أ" ممرضة و" ه.س.ف" ممرضة وعزلهما من الوظيفة والزامهم برد المبلغ المستولي علية وتفريمهما غرامة مساوية للمبلغ وذلك لاتهامهم في الاستيلاء علي أدوية الأورام من محل عملهما.



صدرالقرار بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن والمستشار أحمد محمود عوض وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.



كانت التحقيقات في القضية رقم 12118لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطار بقيام ممرضتين بالمستشفي الجامعي بالاستيلاء علي أدوية ومحاليل طبية من محل عملهما.







وكشفت الأجهزة الرقابية إن تحرياتها توصلت الي قيام كل من " ك.ع.أ" ممرضة بقسم الأورام بالمستشفي الرئيسي الجامعي و" ه.س.ف" ممرضة بقسم الأورام بالمستشفي الجامعي بصفتهما موظفين عموم إستلائهما علي صرف أدوية بصيدلية قسم الأورام بالمستشفي الجامعي عن طريق التزوير في دفاتر صرف العلاج اليومي وتدوين عقار يسمي انسكات بزعم وصف هذا العقار للمرضي من قبل الأطباء علي خلاف الحقيقة وكذلك صرف أدوية ومحاليل للمرضي بأسماء وهمية بأرقام مرضي تخص آخرين تقدر بمبلغ "مليون وأربعمائة وسبعون الف وخمسمائة وعشرة جنيهات وثلاثة وثلاثون قرشا".







وتبين من التحقيقات قيام المتهمتين عدم وجود للأدوية المنصرفة من ملفات دخول المرضي وصرف عقار الإنسكات لعدد 36 حالة مرضية بزعم تواجدهما داخل قسم الأورام وتسجيل عدد 38 حالة أخري كانوا متواجدين وتم الصرف لهم بعد خروجهم وصرف عدد خمسة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون أمبول انسكات بدون وجه حق.





وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمتان.