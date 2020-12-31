محافظ القاهرة يناشد أصحاب المحلات والمطاعم بالالتزام بالمواعيد الجديدة



وشدد محافظ القاهرة، على إرتداء المواطنين الكمامات، ويأتي ذلك بعد تزايد إعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين الإلتزام بالمواعيد المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء لجميع المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجاريه مع مراعاة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم.