محافظ القاهرة يناشد أصحاب المحلات والمطاعم بالالتزام بالمواعيد الجديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين الإلتزام بالمواعيد المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء لجميع المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجاريه مع مراعاة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة، على إرتداء المواطنين الكمامات، ويأتي ذلك بعد تزايد إعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

05:30 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

03:45 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»