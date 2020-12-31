تبدأ 3 يناير.. مواعيد تسليم وحدات "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية

Advertisements

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد المقبل، 3 يناير 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين D1 وD8، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الإثنين 58 يوليو 2021.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين D1 وD8، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3 يناير 2021، وحتى يوم الإثنين 5 يوليو 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين D1 وD8، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، فى العاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.



ويتم التسليم وفقا لما يلى:



- تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومى الأحد 3 يناير 2021، والإثنين 4 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 2، بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 5 يناير 2021، والأربعاء 6 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 3، بالمجاورة D1، يومى الأحد 10 يناير 2021، والإثنين 11 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 4، بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 12 يناير 2021، والأربعاء 13 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 5، بالمجاورة D1، يومى الخميس 14 يناير 2021، والأحد 17 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 6، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 18 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم رقم 7، بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 8، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 51، بالمجاورة D1، يومى الخميس 21 يناير 2021، والأحد 24 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 52، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 25 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 55، بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 56، بالمجاورة D1، يومى الأربعاء 27 يناير 2021، والأحد 31 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 49، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 50، بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 2 فبراير 2021، والأربعاء 3 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 68، بالمجاورة D1، يومى الخميس 4 فبراير 2021، والأحد 7 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 69، بالمجاورة D1، يومى الإثنين 8 فبراير 2021، والثلاثاء 9 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 70، بالمجاورة D1، يومى الأربعاء 10 فبراير 2021، والخميس 11 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 71، بالمجاورة D1، يومى الأحد 14 فبراير 2021، والإثنين 15 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 72، بالمجاورة D1، يومى الأربعاء 17 فبراير 2021، والخميس 18 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 89،بالمجاورة D8، يوم الأحد 21 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 73، بالمجاورة D1، يومى الإثنين 22 فبراير 2021، والثلاثاء 23 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 93، بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 76، بالمجاورة D1، يوم الخميس 25 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 77، بالمجاورة D8، يوم الأحد 28 فبراير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 77، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 91، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 74، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 94، بالمجاورة D8، يوم الخميس 4 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 75، بالمجاورة D1، يوم الأحد 7 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 85، بالمجاورة D8، يوم الإثنين 8 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 78، بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 76، بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 79، بالمجاورة D1، يوم الخميس 11 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 90، بالمجاورة D8، يوم الأحد 14 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 80، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 15 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 96، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 81، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 17 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 88، بالمجاورة D8، يوم الخميس 18 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 82، بالمجاورة D1، يوم الأحد 21 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 95، بالمجاورة D8، يوم الإثنين 22 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 83، بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 97، بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D1، يوم الخميس 25 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 92، بالمجاورة D8، يوم الأحد 28 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 85، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 29 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 98، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 86، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 31 مارس 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 82، بالمجاورة D8، يوم الخميس 1 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 87، بالمجاورة D1، يوم الأحد 4 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 86، بالمجاورة D8، يوم الإثنين 5 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 53، بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 80، بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 7 أبريل 2021، والخميس 8 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 54، بالمجاورة D1، يومي الأحد 11 أبريل 2021، والإثنين 12 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 78، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 57، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 87، بالمجاورة D8، يوم الخميس 15 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 58، بالمجاورة D1، يوم الأحد 18 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 81، بالمجاورة D8، يوم الإثنين 19 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 59، بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 20 أبريل 2021، والأربعاء 21 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 83، بالمجاورة D8، يوم الخميس 22 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 60، بالمجاورة D1، يومى الأحد 25 أبريل 2021، والإثنين 26 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 79، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 61، بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 69، بالمجاورة D8، يومى الخميس 29 أبريل 2021، والأحد 2 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 62، بالمجاورة D1، يوم الإثنين 3 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 74، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 4 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 63، بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 5 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 72، بالمجاورة D8، يوم الأحد 9 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 64، بالمجاورة D1، يومى الإثنين 10 مايو 2021، والثلاثاء 11 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 71، بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 12 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 65، بالمجاورة D1، يوم الأحد 23 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 75، بالمجاورة D8، يوم الإثنين 24 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 66، بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 25 مايو 2021، والأربعاء 26 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 73، بالمجاورة D8، يومى الخميس 27 مايو 2021، والأحد 30 مايو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 67، بالمجاورة D1، يومى الإثنين 31 مايو 2021، والثلاثاء 1 يونيو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 70، بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 2 يونيو 2021، والخميس 3 يونيو 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 68، بالمجاورة D1، يومى الأحد 6 يونيو 2021، والإثنين 7 يونيو 2021.



- تم تخصيص الأيام من الثلاثاء 7 يونيو 2021، حتى الإثنين 21 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1.



- تم تخصيص الأيام من الثلاثاء 22 يونيو 2021، حتى الإثنين 5 يوليو 2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.