خالد الجندي يطالب بتشديد عقوبة التنمر بذوي الهمم (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عام 2020 قربنا من الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن العالم أجمع تعرض لمنحة جائحة كورونا.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن عام 2020 شهد دعاء أكثر من أي وقت، وفيروس كورونا تسبب في أن بعض الناس تاب وعاد إلى الله، وبعضهم نال الشهادة، وبعضهم تخلص من الذنوب والمعاصي.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فيروس كورونا تسبب في إغلاق جميع الملاهي والمراقص، وأوقف الشيشة بجميع المقاهي بجميع دول العالم، معقبًا: "لو ولي من اولياء الله الصالحين مش هيقدر يعملوا اللي عملوا فيروس كورونا، مشددًا على أن هناك أضرار اقتصادية ولكنها زائلة وستعوض بأذن الله، وعلينا ان نتفاءل.



ووجه رسالة على ذوي الهمم، ردًا على التنمر على أبنة فنانة شهيرة حرمت من حاسة السمع،: "أحنا المعاقين مش أنتم"، مشيدًأ برد الفنانة على المتمر على أبنتها، قائلًا: "أنت ابتي أنكي جديرة بالاحترام".



وطالب بتغليظ عقوبة التنمر بذوي الهمم، وجعله جريمة شديدة الخطورة؛ لكونها جريمة تهدد تماسك المجتمع ككل، مشددًا على أن السجن عامين أو غرامة 20 ألف جنيه غير كافية لمعاقبة التنمر.

