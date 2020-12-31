موسيماني يعقد جلسة مطولة مع الجهاز المعاون بالأهلي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس بملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع معاونيه، عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة مساء غدٍ، بالدوري العام.

واستأنف المارد الأحمر بقيادة موسيماني، تدريباته عصر اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري العام.

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