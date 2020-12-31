برلمانية تشيد بقرار الحكومة: تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو إتمامها بالمنزل "جه في وقته"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل في المراحل التعليمية المختلفة، مُشيدة بقراره بإقامة امتحان المرحلة الثانوية "أولى وتانية" من المنزل بنظام التابلت، على أن تقام باقي الامتحانات بعد إجازة نصف العام في حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني. 

وأثنت عبدالحليم، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، حرصا على سلامة الطلاب خاصةً بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن سلامة أبنائنا تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، موضحة أن القرار جاء في توقيت هام مع ذروة تفشي الوباء خلال شهري يناير وفبراير.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ أقل من ساعة

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»