مواعيد مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقرر إقامة مباريات الذهاب في شهر فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب مطلع شهر مارس 2021.

ويلتقي ليفربول مع لايبزيج الألماني، وبرشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 16 فبراير لعام 2021، بينما يواجه إشبيلية نظيره بوروسيا دورتموند، وبورتو مع يوفنتوس يوم 17 من الشهر نفسه.

ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره تشيلسي، وبايرن ميونيخ يحل ضيفًا على لاتسيو يوم 23 فبراير المقبل، بينما يلتقي أتالانتا مع ريال مدريد، وبوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي يوم 24 من الشهر نفسه.

أما مباريات إياب دور الـ16 ستبدأ بمباراتي يوفنتوس مع بورتو وبوروسيا دورتموند مع إشبيلية يوم 9 مارس، ويواجه باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، وليفربول مع لايبزيج يوم 10 من نفس الشهر.

ويصطدم ريال مدريد بفريق أتالانتا، ومانشستر سيتي مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 16 مارس، ويلتقي بايرن ميونيخ مع لاتسيو، وتشيلسي مع أتليتكو مدريد يوم 17 من الشهر نفسه.

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