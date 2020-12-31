"عقب قرار مجلس الوزراء.. جامعة الإسكندرية تعلن استكمال الدراسة "اون لاين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه الطارئ عصر اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على إستكمال تدريس المناهج الدراسية إعتبارًا من السبت المقبل، وحتى 14 يناير الذي يكون نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد،.
كما أوضح أنه سيتم تخصيص الفترة من 16يناير حتي 4 فبراير 2021 للمراجعات والإرشاد الأكاديمي Online، وبدء أجازة نصف العام الدراسي من 6 فبراير وحتي 20 فبراير 2021 وعقد إختبارات الفصل الدراسي الأول عقب إنتهاء أجازة نصف العام مباشرة.
وأشار الدكتور قنصوة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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