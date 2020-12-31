طاهر محمد طاهر يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى طاهر من كدمة في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ويخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي اليوم، للاطمئنان على حالته، والتأكد من تعافيه بشكل نهائي قبل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق.

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