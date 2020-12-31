وفاة نجم الأفلام القبطية سمير فهمي عقب صراع مع المرض

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى نجم الأفلام المسيحية الفنان سمير فهمي، صباح اليوم الخميس عقب صراع طويل مع المرض.

وأعلنت عن هذا الخبر عائلته، ولكنهم لم يكشفون موعد الجنازة حتى الآن.

يذكر أن الفنان الراحل سمير فهمي،بدأ مشواره الفنى بكنيسة البابا شنودة، وشارك في عديد من الأعمال، كما فاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "طوبيا".

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