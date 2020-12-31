لمواجهة كورونا.. جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها، إجازة بالتبادل على دفعتين (بواقع 50% من قوة العمل)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم، على ضرورة تواجد القيادات الإدارية بصفة مستمرة، لمراعاة صالح العمل، مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أي من العاملين أو الإدارات، وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام، طبقا لما تقدره السلطة المختصة بكل وحدة من وحدات الجامعة.



وقال رئيس جامعة بنها، إن القرار لا يسري على جميع العاملين بالوحدات التالية: "المستشفيات الجامعية (عدا الإداريين)، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليات، مشاريع ictp، والتي تتمثل في (البوابة الإلكترونية - التعليم الإلكتروني - شبكة المعلومات الرقمية - نظم المعلومات الإدارية).



كما لا يسري القرار أيضا على العاملين في الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للشئون الطبية، وعمال الخدمات المعاونة بجميع وحدات الجامعة.



في وقت سابق أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه جرى تكليف عمداء الكليات بإعادة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمواعيدها الجديدة والمقرر لها أن تبدأ من 20 فبراير القادم، وإعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.



وقال السعيد، إن ذلك يأتي في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الطارئة مساء اليوم الخميس، بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة منتصف العام والمقرر ان تنتهى فى 19 فبراير.

وأضاف رئيس جامعة بنها فى بيان اصدره المكتب الإعلامى للجامعة استكمال الدراسة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من السبت القادم من خلال التعليم عن بعد حرصا على صحة وسلامة الطلاب.



وأكد السعيد الاستمرار فى خطة الجامعة بشأن الاستعدادات لأعمال الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.