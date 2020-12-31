الكويت تمدد فترة مخالفي الإقامة للوافدين شهراً من أول يناير 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن  وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.

وأشار الملحق  العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلي  أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه  من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخري. 

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

منذ أقل من ساعتين

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»