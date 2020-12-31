الكويت تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 934 حالة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 233 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.

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