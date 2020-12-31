موسيماني يُصعد "كوكا" للمران مع الفريق الأول

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر اليوم الخميس والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ويأتي تصيعد كوكا لاعب الوسط إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل سد النقص في مركز خط الوسط بعد إصابة الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن مباراة وادي دجلة غدًا.


ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد السلام we ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»