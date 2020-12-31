موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية بشكل نظري، قبل تنفيذ التعليمات في المران بشكل عملي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته القوية في بطولة الدوري غدًا أمام دجلة.

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