قطع المياة عن بعض مدن أسوان غداً لمدة ٢٤ ساعة
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:46 م
فتح الله رضوان
نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا ) وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 112021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 212021.