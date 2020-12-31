قطع المياة عن بعض مدن أسوان غداً لمدة ٢٤ ساعة

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نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا ) وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 112021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 212021.